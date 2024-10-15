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Ближний Восток

Глава миротворцев ООН заявил, что UNIFIL останется на месте

время публикации: 15 октября 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 09:19
Глава миротворцев ООН заявил, что UNIFIL останется на месте
AP Photo/Hussein Malla

Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил журналистам, что военнослужащие UNIFIL, несмотря на призывы Израиля к передислокации, останутся на своих позициях в Южном Ливане.

"Для выполнения мандата Совета безопасности и оказания помощи гражданскому населению необходимо, чтобы голубые каски оставались на месте", – заявил международный чиновник журналистам.

Совет безопасности ООН на прошедшем 14 октября заседании выразил серьезную обеспокоенность тем, что в ходе военных действий между Израилем и "Хизбаллой" миротворческий контингент подвергался обстрелам.

В заявлении, единогласно принятом 15 членами Совбеза, стороны конфликта призываются к обеспечению безопасности UNIFIL, чье присутствие необходимо для обеспечения региональной стабильности. Совбез также призвал к выполнению резолюции №1701, положившей конец Второй Ливанской войне.

Напомним: 14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в очередной раз призвал миротворцев покинуть свои позиции, обеспечив тем самым свою безопасность. ""Хизбалла" использует объекты и позиции UNIFIL как прикрытие для атак на израильские города и поселки", – сказал он.

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