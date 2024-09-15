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Ближний Восток

Предпринята новая попытка буксировки горящего в Красном море танкера

время публикации: 15 сентября 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 11:09
Предпринята новая попытка буксировки горящего в Красном море танкера
European Union's Operation Aspides via AP

В Красном море начата новая операция по спасению горящего греческого танкера Sounion, подбитого, а затем подожженного хуситами несколько недель назад. Об этом сообщила морская миссия Европейского союза.

Миссия также сообщает, что три буксира, направляющихся к судну, находятся под охраной боевых кораблей ЕС.

Напомним: Sounion, шедший шел под греческим флагом в Эйлат, был атакован хуситами 21 августа. В танкер попало три снаряда, после чего на судне возник пожар, оно потеряло способность маневрировать и сбилось с курса. Экипаж судна был спасен французским эсминцем.

24 августа на судне было уже три пожара, хуситы заявили, что подожгли танкер. В начале сентября была предпринята первая попытка буксировки судна, она была прекращена как слишком опасная. На борту находится около миллиона баррелей нефти. Существует риск, что она выльется в Красное море, что угрожает экологической катастрофой.

Ближний Восток
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