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Ближний Восток

"Аль-Арабия": Саудовская Аравия не помогала Израилю отразить иранскую атаку

время публикации: 16 апреля 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 10:44
"Аль-Арабия": Саудовская Аравия не помогала Израилю отразить иранскую атаку
AP Photo

Информированные источники заявили телеканалу "Аль-Арабия", что публикации, согласно которым Саудовская Аравия оказала содействие Израилю в отражении иранского удара, не соответствуют истине.

"Ни один официальный сайт не публиковал заявление об участии Саудовской Аравии в перехвате этой атаки", – заявили источники. Таким образом, опубликовавший сообщение сайт не является официальным.

Вечером 15 апреля сайт House of Saud опубликовал статью, согласно которой между Израилем и Саудовской Аравией существует секретный, неформальный альянс, созданный при участии США, Его цель – дать отпор иранской угрозе.

В публикации утверждалось, что среди стран, которые были уведомлены Ираном об атаке, была и Саудовская Аравия. Она немедленно передала информацию США с тем, чтобы те поделились с Израилем. Радарные станции Саудовской Аравии и ОАЭ следили за ракетами и беспилотниками в режиме реального времени, делясь информацией с союзниками.

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