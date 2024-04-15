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Ближний Восток

Саудовская Аравия после отражения иранской атаки сообщила о секретном альянсе с Израилем

время публикации: 15 апреля 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 22:06
Саудовская Аравия после отражения иранской атаки сообщила о секретном альянсе с Израилем
AP Photo/Amr Nabil

Официальный сайт правящей саудовской династии сообщил, что королевство предоставило Израилю разведывательную информацию, сыгравшую ключевую роль в отражении иранского удара. Так же поступили Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Залива.

Отмечается, что секретное сотрудничество Израиля и Саудовской Аравии стало результатом американских усилий. По сути, речь идет о неформальном альянсе, задача которого – дать отпор иранской угрозе. Существование такого альянса до сих пор оставалось в секрете.

Среди стран, которые были уведомлены Ираном об атаке, была и Саудовская Аравия. Она немедленно передала информацию США с тем, чтобы те поделились с Израилем. Радарные станции Саудовской Аравии и ОАЭ следили за ракетами и беспилотниками в режиме реального времени, делясь информацией с союзниками.

Согласно публикации, израильский удар по дипломатической миссии Ирана в Дамаске, в результате которого погибли генералы Корпуса стражей Исламской революции, был эскалацией конфликта, подтолкнув Иран к мести. Однако из статьи становится ясно, что главная задача Саудовской Аравии – противостояние иранской угрозе.

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