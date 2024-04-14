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Саудовская Аравия не стала осуждать иранский удар по Израилю

время публикации: 14 апреля 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 09:23
Саудовская Аравия не стала осуждать иранский удар по Израилю
Jonathan Ernst/Pool via AP

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением в связи с ударом Ирана по Израилю. Текст не содержит осуждения Ирана – это государство вообще не упоминается в документе.

"Министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной эскалацией в регионе и ее возможными серьезными последствиями. Королевство призывает все страны проявить сдержанность, защитив регион и его жителей от опасности войны", – говорится в заявлении.

"Министерство вновь напоминает о позиции королевства: Совет безопасности ООН должен выполнить свою миссию по обеспечению мира и безопасности. Наш регион является ключевым с этой точки зрения, и Совет обязан не допустить расширения кризиса, что имело бы самые тяжелые последствия", – заявляет МИД Саудовской Аравии.

О своей обеспокоенности происходящим сообщили и власти Катара. МИД этой страны также призывает стороны к сдержанности, а международное сообщество – к вмешательству с целью не допустить дестабилизации региональной ситуации.

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