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Ближний Восток

"Аль-Масира": за последние сутки армия США нанесла не менее 68 авиаударов по хуситам

время публикации: 16 апреля 2025 г., 23:05 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 23:05
"Аль-Масира": за последние сутки армия США нанесла не менее 68 авиаударов по хуситам
AP Photo/Bernat Armangue

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщил, что за последние сутки армия США нанесла не менее 68 ударов по районам, контролируемым хуситами в Йемене.

Атакам подверглись йеменская столица Сана, провинции Саада и Эль-Джауф.

Министерство здравоохранения в правительстве хуситов сообщило, что в квартале Эн-Нахда йеменской столицы в результате атаки погиб, как минимум, один мирный житель.

Ближний Восток
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