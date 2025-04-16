"Аль-Масира": за последние сутки армия США нанесла не менее 68 авиаударов по хуситам

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщил, что за последние сутки армия США нанесла не менее 68 ударов по районам, контролируемым хуситами в Йемене.

Атакам подверглись йеменская столица Сана, провинции Саада и Эль-Джауф.

Министерство здравоохранения в правительстве хуситов сообщило, что в квартале Эн-Нахда йеменской столицы в результате атаки погиб, как минимум, один мирный житель.