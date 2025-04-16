"Аль-Масира": за последние сутки армия США нанесла не менее 68 авиаударов по хуситам
время публикации: 16 апреля 2025 г., 23:05 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 23:05
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщил, что за последние сутки армия США нанесла не менее 68 ударов по районам, контролируемым хуситами в Йемене.
Атакам подверглись йеменская столица Сана, провинции Саада и Эль-Джауф.
Министерство здравоохранения в правительстве хуситов сообщило, что в квартале Эн-Нахда йеменской столицы в результате атаки погиб, как минимум, один мирный житель.
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