Ночью армия США атаковала объекты хуситов в Йемене
время публикации: 16 апреля 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 06:38
В ночь на 16 апреля армия США вновь нанесла авиаудары по целям на территории Йемена. Судя по имеющейся информации были атакованы объекты хуситов на севере страны.
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что были атакованы объекты в районе Такхия, в округе Маджз провинции Саада (на севере Йемена).
Причинен значительный ущерб. Сведения о жертвах и ущербе уточняются.
Центральное командование армии США (CENTCOM) эти сведения не комментирует.