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Ближний Восток

Ночью армия США атаковала объекты хуситов в Йемене

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 16 апреля 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 06:38
Ночью армия США атаковала объекты хуситов в Йемене
CENTCOM

В ночь на 16 апреля армия США вновь нанесла авиаудары по целям на территории Йемена. Судя по имеющейся информации были атакованы объекты хуситов на севере страны.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что были атакованы объекты в районе Такхия, в округе Маджз провинции Саада (на севере Йемена).

Причинен значительный ущерб. Сведения о жертвах и ущербе уточняются.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эти сведения не комментирует.

Ближний Восток
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Ночью армия США вновь атаковала объекты хуситов в Йемене