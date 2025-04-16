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Ближний Восток

Катарские СМИ: США обратились к Египту с просьбой выяснить судьбу заложника Идана Александра

США
Катар
Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 16 апреля 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 20:23
Катарские СМИ: США обратились к Египту с просьбой выяснить судьбу заложника Идана Александра
кадр из видео ХАМАСа

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" написало, что Вашингтон обратился к египетским посредникам с просьбой выяснить судьбу военнослужащего Идана Александра, имеющего гражданства Израиля и США.

Просьба поступила после того, как 15 апреля "Абу Убейда", спикер "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) объявил, что после авиаудара ЦАХАЛа была утеряна связь с группой, отвечавшей за охрану заложника Идана Александра.

Египетский источник сообщил изданию, что представители Стива Виткоффа связались со службами безопасности Египта и попросили их связаться с руководством ХАМАСа, чтобы узнать, что известно о состоянии Идана Александра. Американцы также запросили точную информацию о местонахождении заложника.

Ближний Восток
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