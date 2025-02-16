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Ближний Восток

В Иране задержали британскую пару, путешествовавшую с "миссией позитивной психологии"

Иран
Великобритания
время публикации: 16 февраля 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 06:45
В Иране задержали британскую пару, путешествовавшую с "миссией позитивной психологии"
Фото из блога супругов Форман

Супруги Крейг и Линдси Форман, граждане Великобритании, были задержаны в Иране. Они въехали в Исламскую республику на мотоцикле из Армении. Судя по их публикациям в соцсетях, пара путешествовала из Великобритании в Австралию на мотоцикле "в рамках миссии позитивной психологии".

Sky News отмечает, что друзья отговаривали Форманов ехать в Иран. Но супруги решили не менять свои планы, в которые входили путешествия по Ирану и Пакистану.

"Мы верим, что, где бы вы ни находились в мире, большинство людей – хорошие, добрые люди... Да, мы осознаем риски. Но мы также знаем, что награда за встречу с невероятными людьми, их истории и захватывающие пейзажи этих регионов могут намного перевесить страх", – говорилось в одной из публикаций Форманов незадолго до въезда в Иран.

Судя по имеющимся данным, в настоящее время Крейг и Линдси Форман содержатся под стражей в Кермане. То есть им удалось проехать по территории Ирана не менее 1200 км.

Идут переговоры об их освобождении.

Ближний Восток
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