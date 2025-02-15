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Ближний Восток

Возле аэропорта Бейрута происходят столкновения между армией и сторонниками "Хизбаллы"

Ливан
ООН
Хизбалла
время публикации: 15 февраля 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 17:25
Возле аэропорта Бейрута происходят столкновения между армией и сторонниками "Хизбаллы"
соцсети

На подъезде к международному аэропорту Бейрута проходит массовая акция протеста сторонников "Хизбаллы". У демонстрантов кроме флагов террористической организации можно увидеть портреты Хасана Насраллы и других ликвидированных главарей организации.

Демонстранты требуют от властей обеспечить бесперебойную работу аэропорта и запретить Израилю вмешиваться в его расписание. Поводом для акций протеста послужил отказ властей Ливана дать разрешение на посадку пассажирскому самолету из Ирана, перевозившему груз для "Хизбаллы". Запрет на посадку самолета был выпущен по требованию Израиля.

Днем ранее возле аэропорта демонстранты атаковали автомобиль UNIFIL. В результате нападения пострадал заместитель командующего Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхакал.

К наведению порядка возле аэропорта привлечена армия Ливана. Ливанское агентство "Аль-Марказия" сообщает о столкновениях между военными и сторонниками "Хизбаллы". Военные используют гранаты со слезоточивым газом.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам на пресс-конференции заявил, что главным приоритетом является безопасность аэропорта Бейрута и армия обязана остановить беспорядки. "Мы не пойдем на компромиссы в этом вопросе", - сказал он. При этом он добавил, что власти Ливана пытаются мобилизовать международную поддержку, чтобы добиться полного вывода израильских сил из Ливана 18 февраля.

Ближний Восток
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