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Ближний Восток

У короля Иордании родилась внучка

Иордания
время публикации: 16 февраля 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 12:36
Король Иордании Абдалла Второй и принцесса Иман, 2010 год
Wikipedia.org. Фото: Prolineserver (talk)

Канцелярия королевского дворца Иордании известила, что дочь короля Абдаллы Второго принцесса Иман родила первого ребенка. Девочку назвали Аминой. "Мы благодарим Всевышнего за его бесчисленные милости и молимся, чтобы он покровительствовал ей", – сообщил монарх.

Напомним, что супругом принцессы стал Джамиль Александр Термиотис – нью-йоркский финансист, родившийся в Венесуэле в состоятельной семье выходцев из Греции. Свадьба состоялась 12 марта 2023 года.

Ближний Восток
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