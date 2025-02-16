У короля Иордании родилась внучка

Канцелярия королевского дворца Иордании известила, что дочь короля Абдаллы Второго принцесса Иман родила первого ребенка. Девочку назвали Аминой. "Мы благодарим Всевышнего за его бесчисленные милости и молимся, чтобы он покровительствовал ей", – сообщил монарх.

Напомним, что супругом принцессы стал Джамиль Александр Термиотис – нью-йоркский финансист, родившийся в Венесуэле в состоятельной семье выходцев из Греции. Свадьба состоялась 12 марта 2023 года.