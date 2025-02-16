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Ближний Восток

25 арестованных после нападения на конвой ООН в Бейруте

Ливан
Хизбалла
ООН
время публикации: 16 февраля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 09:22
25 арестованных после нападения на конвой ООН в Бейруте
AP Photo/Mohammed Zaatari

25 человек были задержаны в Ливане после нападения сторонников "Хизбаллы" на автоколонну Миротворческих сил ООН в районе бейрутского международного аэропорта. Об этом сообщил министр внутренних дел Ливана Ахмад Хаджар.

В ходе нападения был сожжен один из автомобилей, подвергся нападению заместитель командующего Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) непальский бригадный генерал Чок Бахадур Дхака.

"Организация блокпостов, нанесение ущерба частной и общественной собственности, нападения на представителей UNIFIL – преступления, которые преследуются по закону", – заявил политик. Отметим, что "Хизбалла" дистанцировалась от нападения, ее представители возложили ответственность на пробравшихся в толпу провокаторов.

Причиной беспорядков стал запрет на посадку иранского самолета с грузами для "Хизбаллы". Запрет был введен по требованию Израиля, и манифестанты обвинили Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ливана.

Ближний Восток
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