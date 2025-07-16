Минздрав Сирии: число жертв авиаударов ЦАХАЛа в Дамаске возросло

Министерство здравоохранения Сирии сообщило об увеличении числа убитых и раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по правительственным и военным целям в Дамаске.

Согласно официальным данным, жертвами авиаударов стали три человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.