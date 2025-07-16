Минздрав Сирии: число жертв авиаударов ЦАХАЛа в Дамаске возросло
время публикации: 16 июля 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 19:02
Министерство здравоохранения Сирии сообщило об увеличении числа убитых и раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по правительственным и военным целям в Дамаске.
Согласно официальным данным, жертвами авиаударов стали три человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025