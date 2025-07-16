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Ближний Восток

Минздрав Сирии: число жертв авиаударов ЦАХАЛа в Дамаске возросло

Сирия
ЦАХАЛ
Друзы
Израиль
время публикации: 16 июля 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 19:02
Минздрав Сирии: число жертв авиаударов ЦАХАЛа в Дамаске возросло
SANA via AP

Министерство здравоохранения Сирии сообщило об увеличении числа убитых и раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по правительственным и военным целям в Дамаске.

Согласно официальным данным, жертвами авиаударов стали три человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

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