В районе ядерного объекта Фордо было зарегистрировано слабое землетрясение
время публикации: 16 июня 2025 г., 02:30 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 02:33
Подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает Иранский сейсмологический центр. Соответствующая информация появилась на официальном сайте центра.
Толчки, по данным с сайта, были зарегистрированы в 23:35 по местному времени 15 июня на глубине 10 километров под землей – то есть до того, как было заявлено, что израильские ВВС атаковали ядерный объект в Фордо.
Об этом сообщают иранские и российские СМИ.