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Ближний Восток

В районе ядерного объекта Фордо было зарегистрировано слабое землетрясение

Иран
Землетрясения
Ядерное оружие
время публикации: 16 июня 2025 г., 02:30 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 02:33
В районе ядерного объекта Фордо было зарегистрировано слабое землетрясение
AP Photo/Slamet Riyadi

Подземные толчки магнитудой 2,5 были зафиксированы в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает Иранский сейсмологический центр. Соответствующая информация появилась на официальном сайте центра.

Толчки, по данным с сайта, были зарегистрированы в 23:35 по местному времени 15 июня на глубине 10 километров под землей – то есть до того, как было заявлено, что израильские ВВС атаковали ядерный объект в Фордо.

Об этом сообщают иранские и российские СМИ.

Ближний Восток
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