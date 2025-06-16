Reuters: Иран попросил Трампа оказать давление на Израиль для немедленного прекращения огня

По информации агентства Reuters

, Тегеран через региональных посредников обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой использовать свое влияние на Израиль, чтобы добиться немедленного прекращения огня в обмен "на гибкость Ирана" на ядерных переговорах. Об этом агентству сообщили два иранских и три региональных источника.

По данным источников, просьба Трампу была передана через Катар, Саудовскую Аравию и Оман.