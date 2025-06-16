Иранские источники сообщают об авиаударах по западной части Тегерана

Иранское новостное агентство FARS сообщает об израильской атаке на военный объект в западной части Тегерана.

Отметим, что в западной части иранской столицы находится тактическая авиабаза ВВС Ирана, кроме того, в этом районе расположены командные структуры КСИР и аэропорт "Мехрабад", совмещающий гражданские и военные функции.