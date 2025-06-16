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Ближний Восток

Израиль нанес удар по редакции иранского государственного телеканала

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 16 июня 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 18:28
Израиль нанес удар по редакции иранского государственного телеканала
IRIB via AP

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в центре Тегерана, в котором размещается иранская радио- и телевещательная корпорация. Это произошло в прямом эфире телеканала IRIB.

Сообщается, что в результате удара погибли несколько сотрудников телеканала.

Незадолго до атаки на объекты в Тегеране ЦАХАЛ на фарси опубликовал предупреждение для жителей третьего административного района Тегерана о предстоящих ударах ВВС ЦАХАЛа.

Ближний Восток
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