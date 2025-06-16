Минздрав Ирана заявил о более 220 погибших в результате ударов ВВС Израиля

Министерство здравоохранения Ирана заявило, что с начала атак Израиля (с ночи 13 июня) на иранской территории в результате ударов ЦАХАЛа погибли 224 человека, 1277 были госпитализированы.

Представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур утверждает, что "более 90% жертв были мирными жителями".

Отметим, что ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать прежде всего военные и ядерные объекты в Иране.