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Ближний Восток

Минздрав Ирана заявил о более 220 погибших в результате ударов ВВС Израиля

Минздрав
Иран
Погибшие
время публикации: 16 июня 2025 г., 02:50 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 02:55
Минздрав Ирана заявил о более 220 погибших в результате ударов ВВС Израиля
AP Photo/Vahid Salemi

Министерство здравоохранения Ирана заявило, что с начала атак Израиля (с ночи 13 июня) на иранской территории в результате ударов ЦАХАЛа погибли 224 человека, 1277 были госпитализированы.

Представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур утверждает, что "более 90% жертв были мирными жителями".

Отметим, что ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать прежде всего военные и ядерные объекты в Иране.

Ближний Восток
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