Минздрав Ирана заявил о более 220 погибших в результате ударов ВВС Израиля
время публикации: 16 июня 2025 г., 02:50 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 02:55
Министерство здравоохранения Ирана заявило, что с начала атак Израиля (с ночи 13 июня) на иранской территории в результате ударов ЦАХАЛа погибли 224 человека, 1277 были госпитализированы.
Представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур утверждает, что "более 90% жертв были мирными жителями".
Отметим, что ВВС ЦАХАЛа атаковали и продолжают атаковать прежде всего военные и ядерные объекты в Иране.