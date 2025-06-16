Mehr: на юге Тегерана найдена "лаборатория Мосада", в которой собирались БПЛА

Иранское агентство Mehr опубликовало видеозапись, сделанную, как утверждается в "лаборатории Мосада" в районе Рэй, на юге Тегерана.

Судя по заявлениям иранских спецслужб, в этой лаборатории собирались БПЛА самолетного типа, которые были задействованы для операций израильской разведки "Мосад" в Иране.

Отметим, что на видео показаны малоразмерные БПЛА самолетного типа, а не мультикоптеры.

Спецслужбы Ирана заявляют: арестованы двое агентов "Мосада", в лаборатории найдены более 200 кг взрывчатых веществ, 23 БПЛА, пусковые установки, системы наведения и управления.