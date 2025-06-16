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Ближний Восток

В Тегеране прекратил работу центральный водопровод, власти обвиняют Израиль

Иран
"Мосад"
время публикации: 16 июня 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 09:54
В Тегеране прекратил работу центральный водопровод, власти обвиняют Израиль
AP Photo/Vahid Salemi

В Тегеране прекратил работу центральный водопровод. Власти утверждают, что речь идет об очередной израильской диверсии, оставившей значительную часть города без воды. На видео, снятых на севере города, запечатлены потоки воды, устремляющиеся по улицам.

В интернете все шире распространяются ролики, снятые в последние и свидетельствующие о резком всплеске в Иране оппозиционных настроений. На записях, сделанных на улицах Тегерана, можно услышать критики "Смерть диктатору Хаменеи!" и "Долой Стражей революции!"

Множество людей стремятся покинуть Тегеран, по которому начали наносить удары израильские ВВС, На выезде из столицы образовались огромные пробки. Значительные очереди возникли и на ведущих из Ирана пограничных переходах.

Ближний Восток
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