Власти Ирана заявили о казни "израильского агента"

Пресс-служба тюремной системы Ирана сообщила о казни Исмаила Фикри, который, как утверждается, был агентом израильской разведки "Мосад". Фикри, признанный виновным в шпионаже, был повешен.

"Согласно материалам дела, за денежное вознаграждение он передавал врагам государства секретную деликатную информацию об Иране. Он поддерживал связь с двумя сотрудниками "Мосада". Это помогло враг провести в стране сложные разведывательно-диверсионные операции.