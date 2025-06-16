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Ближний Восток

Власти Ирана заявили о казни "израильского агента"

Иран
"Мосад"
время публикации: 16 июня 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 09:12
Власти Ирана заявили о казни "израильского агента"
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Пресс-служба тюремной системы Ирана сообщила о казни Исмаила Фикри, который, как утверждается, был агентом израильской разведки "Мосад". Фикри, признанный виновным в шпионаже, был повешен.

"Согласно материалам дела, за денежное вознаграждение он передавал врагам государства секретную деликатную информацию об Иране. Он поддерживал связь с двумя сотрудниками "Мосада". Это помогло враг провести в стране сложные разведывательно-диверсионные операции.

Ближний Восток
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