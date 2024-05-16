Эрдоган: "Если Израиль не остановить, он нападет и на нас"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно сравнивавший Израиль с нацистами и называвший ХАМАС национально-освободительным движением, заявил, что, если израильская "агрессия" в Газе не будет остановлена, Израиль нанесет удар по Турции.

"Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если это жестокое государство, это террористическое государство не остановить, оно рано или поздно нацелится на Анатолию под предлогом захвата земли обетованной", – цитирует турецкого лидера сайт Oriental Express.

"Мы продолжим поддерживать ХАМАС, который не только борется за независимость своей страны, но и защищает нашу", – добавил Эрдоган.