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Ближний Восток

Эрдоган: "Если Израиль не остановить, он нападет и на нас"

время публикации: 16 мая 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 09:41
Эрдоган: "Если Израиль не остановить, он нападет и на нас"
AP Photo/Markus Schreiber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно сравнивавший Израиль с нацистами и называвший ХАМАС национально-освободительным движением, заявил, что, если израильская "агрессия" в Газе не будет остановлена, Израиль нанесет удар по Турции.

"Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если это жестокое государство, это террористическое государство не остановить, оно рано или поздно нацелится на Анатолию под предлогом захвата земли обетованной", – цитирует турецкого лидера сайт Oriental Express.

"Мы продолжим поддерживать ХАМАС, который не только борется за независимость своей страны, но и защищает нашу", – добавил Эрдоган.

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