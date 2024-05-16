Эрдоган: "Если Израиль не остановить, он нападет и на нас"
время публикации: 16 мая 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 09:41
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно сравнивавший Израиль с нацистами и называвший ХАМАС национально-освободительным движением, заявил, что, если израильская "агрессия" в Газе не будет остановлена, Израиль нанесет удар по Турции.
"Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если это жестокое государство, это террористическое государство не остановить, оно рано или поздно нацелится на Анатолию под предлогом захвата земли обетованной", – цитирует турецкого лидера сайт Oriental Express.
"Мы продолжим поддерживать ХАМАС, который не только борется за независимость своей страны, но и защищает нашу", – добавил Эрдоган.
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