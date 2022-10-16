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    Ближний Восток

    Пожар в тюрьме "Эвин" на фоне массовых протестов в Иране: новые жертвы

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    Пожар в тюрьме
    IRNA via AP     Пожар в тюрьме
    IRNA via AP     Массовые протесты в Иране
    AP Photo     ВСЕ ФОТО

    По данным иранской оппозиции, жертвами стрельбы и пожара в тюрьме "Эвин", расположенной около Тегерана, стали не менее четырех человек, пишет сайт Iran International.

    Инцидент в тюрьме "Эвин", где с 1972 года содержатся политические заключенные, вызвал серьезную озабоченность в США. Официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс, упомянув этот инцидент, потребовал от Ирана немедленно освободить американских граждан, незаконно заключенных в иранские тюрьмы.

    Свидетели происшествия рассказывают, что после того, как в тюрьме "Эвин" вспыхнул сильный пожар, из здания длительное время были слышны выстрелы и сирены. К зданию тюрьмы двинулись группы протестующих, произошли столкновения с полицией. Некоторые из них скандировали лозунги против режима аятолл, звучали выкрики "Смерть диктатору!"

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    Iran International пишет, что пожар в тюрьме Эвин начался примерно в 9 утра в субботу, 15 октября. По всей видимости, все началось с пожара в камере №7, куда прибыли охранники, открывшие огонь по заключенным. Вскоре после этого включился сигнал тревоги. Пожар быстро распространялся и перекинулся на крышу тюрьмы, часть которой обрушилась. Начались беспорядки, охватившие блок Хафта, откуда в общей сложности были слышны сотни выстрелов (издание сообщает о 200-300 выстрелах). Заключенные попытались покинуть территорию, где распространялся пожар, они выломали двери в зале №4 в южной части тюрьмы, но когда толпы оказалась перед последней дверью, охрана применила спецсредства для разгона толпы, включая слезоточивый газ.

    В больницы было доставлено множество заключенных, пострадавших от пуль и газа. Точное число жертв и пострадавших неизвестно.

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    Отметим, что трагический инцидент в тюрьме "Эвин" произошел через месяц после начала в Иране массовых протестов, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини из Иранского Курдистана, оказавшейся в камере полиции нравов за "неправильно надетый" хиджаб. По данным иранских правозащитных организаций, в столкновениях с полицией в ходе акций протеста, начавшихся в середине сентября, погибли уже около 200 человек, сотни людей были ранены. Среди погибли десятки несовершеннолетних. Значительную роль в демонстрациях играют женщины, протестующие против ограничений, навязанных им режимом.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 Октября 2022
    После пожара в тегеранской тюрьме Госдепартамент США потребовал от Ирана освобождения американцев
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Октября 2022
    Соцсети: в иранской тюрьме, где содержатся политические заключенные, начался пожар
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Октября 2022
    Иранские активисты призвали к массовым протестам под лозунгом "Начало конца"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Октября 2022
    К протестам в Иране присоединились нефтяники
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