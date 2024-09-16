Абу Зухри призвал палестинские фракции к созданию правительства национального единства

Член зарубежного политбюро ХАМАСа ХАМАСа Сами Абу Зухри опубликовал заявление, в котором призвал к созданию единого национального правительства для сектора Газы и Западного берега, в которое бы вошли представители всех фракций.

В заявлении говорится, что ХАМАС поддержит любое правительство, созданное на основе национального консенсуса.

В заявлении Сами Абу Зухри также содержится предложение провести встречу представителей всех фракций в Каире для обсуждения способов управления сектором Газы после войны.