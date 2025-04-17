CENTCOM сообщил о нанесении авиаударов по топливному порту Рас-Иса в Йемене

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об уничтожении топливного порта Рас-Иса, контролируемого хуситами.

"Несмотря на то, что 5 апреля вступило в силу решение о признании хуситов террористической организацией, корабли продолжали осуществлять поставки через порт Рас-Иса. Доходы от незаконных продаж использовались для финансирования террористической деятельности", – говорится в сообщении.

"Сегодня вооруженные силы США нанесли удар, чтобы уничтожить источник незаконных доходов хуситов, которые в течение 10 лет использовались для финансирования террористической деятельности. Целью нанесенных ударов является подрыв экономической основы власти хуситов и лишение их финансовых ресурсов для продолжения террористической деятельности", – заявляют в командовании армии США.