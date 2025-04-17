Министр обороны Саудовской Аравии прибыл в Иран

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман прибыл с визитом в Тегеран, где проведет серию рабочих встреч с высокопоставленными представителями режима аятолл. Визит может быть связан с американо-иранскими переговорами по ядерной тематике.

В ближайшие выходные США и Иран проведут прямые переговоры. При этом в американском руководстве нет единой точки зрения на шансы достигнуть соглашения, которое положит конец иранским ядерным разработкам.