Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран: "У Ирана есть все, чтобы создать бомбу"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран и провел переговоры по ядерной тематике с министром иностранных дел Исламской республики Аббасом Арагчи.

Иран настаивает, чтобы в случае подписания нового договора о ядерной программой США именно МАГАТЭ контролировал соблюдение соглашения. Израиль считает такой механизм недостаточным, настаивая на участии США.

Накануне визита Гросси заявил в интервью Le Monde, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. "Это как мозаика. У них есть все фрагменты, и однажды они могут сложить их вместе. Они еще не там, но они почти там, это надо признать", – сказал международный чиновник.

Отметим, на данном этапе, судя по заявлениям главы американской делегации на переговорах с Ираном Стивеном Виткоффом, США не потребовали полной ликвидации ядерной программы и уничтожения производственных мощностей. Это вызывает большие опасения в Иерусалиме.