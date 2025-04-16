x
16 апреля 2025
|
последняя новость: 12:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2025
|
16 апреля 2025
|
последняя новость: 12:48
16 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Ирана: "Наше право на обогащение урана не обсуждается"

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 16 апреля 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 12:34
Президент Ирана Масуд Пезешкиан осматривает экспозицию Организации по атомной энергии Ирана, 9 апреля 2025 года
Presidencia de Irán vía AP

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи заявил, что право Ирана на обогащение урана не является предметом переговоров. Он также сказал, что Тегеран не готов вести переговоры под давлением.

Политик сообщил, что цель его предстоящего визита в Россию – доставить письменное послание иранского руководства президенту Путину. Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что визит предоставит возможность обсудить переговоры с США по ядерной тематике.

Президент США Дональд Трамп провел 15 апреля в оперативном штабе Белого дома совещание, посвященное переговорам с Ираном о судьбе иранской ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на хорошо информированные источники.

Как пишет Барак Равид, во встрече принимали участие вице-президент Джей-Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, специальный посланник Стивен Виткофф, высокопоставленные чиновники.

Согласно изданию, совещание прошло на фоне интенсивной полемики по иранскому вопросу в руководстве администрации. Вэнс и Виткофф считают, что дипломатический путь приведет к соглашению, и США должны быть готовы к компромиссам для его достижения.

Другие высокопоставленные представители администрации, включая Рубио и Уолтца, относятся к этому скептически и отстаивают максимально жесткую позицию в отношении Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2025

Axios: Трамп провел совещание по Ирану, в администрации нет единого мнения
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2025

Аятолла Хаменеи о переговорах с США: "Мы не вернемся к ошибке 2015 года"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2025

Виткофф назвал основные темы переговоров с Ираном: ограничения по урану и контроль над ракетами