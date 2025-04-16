Глава МИД Ирана: "Наше право на обогащение урана не обсуждается"

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи заявил, что право Ирана на обогащение урана не является предметом переговоров. Он также сказал, что Тегеран не готов вести переговоры под давлением.

Политик сообщил, что цель его предстоящего визита в Россию – доставить письменное послание иранского руководства президенту Путину. Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что визит предоставит возможность обсудить переговоры с США по ядерной тематике.

Президент США Дональд Трамп провел 15 апреля в оперативном штабе Белого дома совещание, посвященное переговорам с Ираном о судьбе иранской ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на хорошо информированные источники.

Как пишет Барак Равид, во встрече принимали участие вице-президент Джей-Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, специальный посланник Стивен Виткофф, высокопоставленные чиновники.

Согласно изданию, совещание прошло на фоне интенсивной полемики по иранскому вопросу в руководстве администрации. Вэнс и Виткофф считают, что дипломатический путь приведет к соглашению, и США должны быть готовы к компромиссам для его достижения.

Другие высокопоставленные представители администрации, включая Рубио и Уолтца, относятся к этому скептически и отстаивают максимально жесткую позицию в отношении Ирана.