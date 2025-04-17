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Ближний Восток

Эмир Катара отправился в Москву на переговоры с Путиным

Россия
Война в Украине
Катар
время публикации: 17 апреля 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 13:15

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани прибыл с официальным визитом в Москву. Уже 17 апреля он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается, переговоры коснутся как ситуации на Ближнем Востоке, так и украино-российской войны.

Представители сторон заявляли, что будут обсуждаться пути прекращения военных действий и заключения мира между Россией и Украиной. Катар выступает посредником как между этими государствами, так и между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Отметим, что в последние дни эмир Катара провел встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном и президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Россия ищет пути сохранить военное присутствие в Сирии.

Ближний Восток
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