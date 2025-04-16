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Ближний Восток

Президент Ливана прибыл в Катар просить о помощи

Ливан
Хизбалла
Катар
время публикации: 16 апреля 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 13:10
Президент Ливана прибыл в Катар просить о помощи
Sarah Meyssonnier/Pool via AP; Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Президент Ливана Жозеф Аун прибыл в Катар. В программе визита – переговоры с правителем страны шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Накануне вылета ливанский лидер сообщил, что цель поездки – расширение связей с братскими странами.

Аун выразил надежду, что Катар окажет помощь в восстановлении ливанской экономики после кризиса, утверждении государственной власти вооруженных сил. Напомним, что президент Ливана высказался за интеграцию "Хизбаллы" в ливанскую армию.

Отметим, что 15 апреля премьер-министр Ливана Наваф Салам провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Это первый визит ливанского политика в Сирию после вступления в должность.

"Визит призван открыть новую страницу двусторонних отношений, которые должны быть основаны на взаимоуважении, доверии, признании суверенитета и недопустимости вмешательства во внутренние дела", – говорится в заявлении канцелярии Салама.

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