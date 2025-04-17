Слова президента Ливана о будущем "Хизбаллы" вызвали возмущение в Ираке

Посол Ливана в Багдаде был вызван в министерство иностранных дел Ирака, где ему был заявлен официальный протест в связи с последними заявлениями ливанского президента Жозефа Ауна о возможном присоединении "Хизбаллы" к ливанской армии.

При этом Аун подчеркнул: "Хизбалла" не получит в Ливане того статуса, который имеют в Ираке "Силы народной мобилизации". Напомним – это коалиция шиитских ополчений, номинально входящих в иракскую армию, но фактически подчиняющаяся Ирану.

"Силы народной мобилизации – важная часть иракской архитектуры безопасности. Было бы лучше не вмешивать Ирак во внутренний ливанский конфликт и использовать иракские учреждения в этом контексте", – заявляет МИД Ирака.

Жозеф Аун ранее занимал пост командующего ливанской армией. Он является сторонником государственной монополии на вооружения и заявил, что "Хизбалла" может стать частью ливанской армии.