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Ближний Восток

Слова президента Ливана о будущем "Хизбаллы" вызвали возмущение в Ираке

Иран
Ливан
Хизбалла
Ирак
время публикации: 17 апреля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 11:08
Слова президента Ливана о будущем "Хизбаллы" вызвали возмущение в Ираке
AP Photo/Hussein Malla

Посол Ливана в Багдаде был вызван в министерство иностранных дел Ирака, где ему был заявлен официальный протест в связи с последними заявлениями ливанского президента Жозефа Ауна о возможном присоединении "Хизбаллы" к ливанской армии.

При этом Аун подчеркнул: "Хизбалла" не получит в Ливане того статуса, который имеют в Ираке "Силы народной мобилизации". Напомним – это коалиция шиитских ополчений, номинально входящих в иракскую армию, но фактически подчиняющаяся Ирану.

"Силы народной мобилизации – важная часть иракской архитектуры безопасности. Было бы лучше не вмешивать Ирак во внутренний ливанский конфликт и использовать иракские учреждения в этом контексте", – заявляет МИД Ирака.

Жозеф Аун ранее занимал пост командующего ливанской армией. Он является сторонником государственной монополии на вооружения и заявил, что "Хизбалла" может стать частью ливанской армии.

Ближний Восток
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