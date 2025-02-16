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Ближний Восток

Эр-Рияд готов быть посредником на "ядерных" переговорах между США и Ираном

время публикации: 16 февраля 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 16:12
Эр-Рияд готов быть посредником на "ядерных" переговорах между США и Ираном
AP Photo/Hassan Ammar

Саудовская Аравия открыта для посредничества между руководством США и Ирана в рамках переговоров о новой "ядерной сделке", передает CNN.

Эр-Рияд, обеспокоенный перспективой получения Ираном ядерного оружия, надеется использовать свои тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы предоставить Тегерану "дипломатический мост в Белый дом", говорится в публикации.

Официальных заявлений по этому поводу пока не звучало. Госдепартамент США и министерство иностранных дел Саудовской Аравии не ответили на запросы CNN о комментариях.

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