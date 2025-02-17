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Ближний Восток

В пригороде Каира рухнуло здание, есть жертвы

время публикации: 17 февраля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 10:49
В пригороде Каира рухнуло здание, есть жертвы
AP Photo/Mohamed Salah

По меньшей мере десять человек погибли и восемь пострадали в результате обрушения трехэтажного здания в Кирдасе - пригороде Каира. Начато расследование, призванное установить причину обрушения.

Подобные инциденты в Египте не редкость. Необходимость обеспечить жильем 107-милионное население и низкий уровень строительства приводят к возникновению огромных районов бедноты, где обрушения неизбежны. Часто подрядчики надстраивают дополнительные этажи, на что здания не рассчитаны.

Кирдаса расположена к юго-западу от египетской столицы. Это центр текстильной промышленности и ковроткачества. Местные ковры привлекают в город туристов.

Ближний Восток
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