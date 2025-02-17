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Ближний Восток

Рубио вылетел из Израиля в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

США
Россия
Украина
Саудовская Аравия
время публикации: 17 февраля 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 09:25
Рубио вылетел из Израиля в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Марко Рубио вылетел из Израиля в Саудовскую Аравию, где примет участие в переговорах по Украине между делегациями США и России. Переговоры пройдут 18 февраля в Эр-Рияде.

РФ на переговорах будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров.

С американской стороны на встрече будут присутствовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

14 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине состоятся в Саудовской Аравии, и в них примут участие "должностные лица высокого ранга" с российской и американской сторон, а также представители Украины.

Ближний Восток
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Переговоры по Украине между США и Россией пройдут 18 февраля в Эр-Рияде