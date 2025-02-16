Власти Ливана: рейсы иранских авиакомпаний в Бейрут не возобновятся до 18 февраля

Власти Ливана уведомили Тегеран, что полеты самолетов иранских авиакомпаний в Бейрут приостановлены по меньшей мере до 18 февраля, передает агентство Reuters.

Ранее было согласовано, что к 18 февраля Армия обороны Израиля завершит вывод своих сил из южного Ливана. Однако маловероятно, что это произойдет. ЦАХАЛ отмечал, что "зачистка" южного Ливана от оружия и инфраструктуры "Хизбаллы" еще не завершена, а армия Ливана еще не контролирует полностью районы, которые ранее находились под контролем боевиков "Партии Аллаха".

На прошлой неделе глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что международный аэропорт Бейрута используется иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи денег "Хизбалле", и Израиль не допустит перевооружения группировки. Вскоре после этого власти Ливана объявили, что аэропорт имени Рафика Харири временно не будет принимать самолеты иранских авиакомпаний. Это решение вызвало возмущение сторонников "Хизбаллы", которые проводят массовые акции протеста около аэропорта.