В Дамаске арестованы причастные к резне 2013 года

Новые власти Сирии объявили об аресте трех бывших сотрудников тайной военной полиции режима Башара Асада, причастных к массовым убийствам в районе Ат-Тадамон в Дамаске.

Судя по сообщению государственного агентства SANA, аресты были осуществлены сотрудниками Управления безопасности Дамаска.

Названы имена арестованных: Мунзир аль-Джазаири, Имад Мухаммад аль-Махмуд, Сумир Мухаммад аль-Махмуд (двое последних, судя по всему, братья). Аль-Джазаири не просто дал признательные показания, его заставили рассказывать на камеру корреспондента агентства Associated Press о том, как он и его подручные убивали людей.

Массовые убийства в районе Ат-Тадамон, недалеко от лагеря палестинских беженцев Ярмук, были совершены сотрудниками спецслужб и военными режима Асада 16 апреля 2013 года. Жертвам заклеивали скотчем глаза, связывали им руки за спинами пластиковыми стяжками, избивали, а затем расстреливали. Других убивали, просто подрывая здания, в которые их заводили. После массового убийства некоторые тела были сожжены вместе с автомобильными шинами, другие тела были вывезены за пределы Дамаска. Палачи снимали происходящее. Многие видеозаписи сохранились.

Официально было подтверждено убийство 41 человека. Правозащитные организации выяснили, что были убиты не менее 230 человек. Аль-Джазаири заявил, что он и его подручные убили около 500 человек. Начальник нынешней службы безопасности Дамаска подполковник Абдул Рахман Аль-Даббаг подтвердил данные о 500 убитых.