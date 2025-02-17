Bloomberg: Россия может сохранить ограниченное военное присутствие в Сирии

Россия, вероятно, сохранит ограниченное военное присутствие в Сирии после падения режима Башара Асада, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Соглашение с новыми властями Сирии, по всей видимости, позволит российским военным продолжать держать в этой стране часть персонала и оборудования.

Один из собеседников агентства на условиях анонимности пояснил, что Кремль добивается права и дальше использовать военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим.

По мнению источников Bloomberg, в обмен на сохранение военного присутствия Россия может помочь новым сирийским властям в борьбе с группировкой "Исламское государство" на востоке страны.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с "президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики" Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани). Вскоре после этой беседы новое сирийское правительство получило первую партию похищенных Асадом денег из Москвы.