Насралла угрожает обстреливать населенные пункты, жители которых не эвакуированы

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что если ЦАХАЛ продолжит наносить удары по гражданскому населению Ливана, "Хизбалла" начнет обстреливать израильские населенные пункты, которые до сих пор обстрелам не подвергались.

В своем утреннем видеообращении по случаю Ашуры Насралла перечислил мирных жителей Ливана, погибших в результате израильских обстрелов, в том числе трех сирийских детей, и заявил: "Если вы продолжите атаковать гражданское население, это вынудит сопротивление атаковать населенные пункты, которые мы ранее не трогали".