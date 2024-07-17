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Ближний Восток

Насралла угрожает обстреливать населенные пункты, жители которых не эвакуированы

время публикации: 17 июля 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 18:31
Насралла угрожает обстреливать населенные пункты, жители которых не эвакуированы
AP Photo/Hussein Malla

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что если ЦАХАЛ продолжит наносить удары по гражданскому населению Ливана, "Хизбалла" начнет обстреливать израильские населенные пункты, которые до сих пор обстрелам не подвергались.

В своем утреннем видеообращении по случаю Ашуры Насралла перечислил мирных жителей Ливана, погибших в результате израильских обстрелов, в том числе трех сирийских детей, и заявил: "Если вы продолжите атаковать гражданское население, это вынудит сопротивление атаковать населенные пункты, которые мы ранее не трогали".

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