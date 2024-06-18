x
18 июня 2024
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2024
|
18 июня 2024
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NYT: гуманитарный пирс признан провалом и будет свернут раньше времени

время публикации: 18 июня 2024 г., 22:06 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 22:06
NYT: гуманитарный пирс признан провалом и будет свернут раньше времени
CENTCOM

Издание New York Times сообщает, со ссылкой на гуманитарные структуры, что пирс, построенный США у берегов Газы, не выполнил своей задачи и будет свернут значительно раньше времени.

Изначально прогнозировалось, что пирс проработает до сентября, однако скорее всего прекратит работать уже в июле. В общей сложности пирс, строившийся два месяца силами 1000 военнослужащих и начавший работать 17 мая, проработал за месяц только десять дней. В остальное время он был в процессе ремонта, а на этой неделе и вовсе снова свернут и доставлен в Ашдод, чтобы переждать непогоду.

В общей сложности через пирс прошло 3500 тонн гуманитарных грузов, то есть приблизительно столько же, сколько проходит через сухопутные переходы за сутки.

Американские чиновники заявляют, что помимо доставки помощи при закрытых сухопутных маршрутах, пирс также привлек внимание к необходимости оказания большей гуманитарной помощи Газе в целом. Но проблемы с проектом разочаровали и разозлили высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Издание отмечает в качестве положительного момента тот факт, что пирс не пострадал в результате вражеских нападений.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2024

Гуманитарный пирс у берегов Газы может быть снова разобран из-за плохой погоды
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2024

Centсom: гуманитарный пирс не использовался при операции по освобождению заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

Пентагон сообщил о том, что плавучий пирс, построенный в Газе, выведен из строя