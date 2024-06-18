NYT: гуманитарный пирс признан провалом и будет свернут раньше времени

Издание New York Times сообщает, со ссылкой на гуманитарные структуры, что пирс, построенный США у берегов Газы, не выполнил своей задачи и будет свернут значительно раньше времени.

Изначально прогнозировалось, что пирс проработает до сентября, однако скорее всего прекратит работать уже в июле. В общей сложности пирс, строившийся два месяца силами 1000 военнослужащих и начавший работать 17 мая, проработал за месяц только десять дней. В остальное время он был в процессе ремонта, а на этой неделе и вовсе снова свернут и доставлен в Ашдод, чтобы переждать непогоду.

В общей сложности через пирс прошло 3500 тонн гуманитарных грузов, то есть приблизительно столько же, сколько проходит через сухопутные переходы за сутки.

Американские чиновники заявляют, что помимо доставки помощи при закрытых сухопутных маршрутах, пирс также привлек внимание к необходимости оказания большей гуманитарной помощи Газе в целом. Но проблемы с проектом разочаровали и разозлили высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Издание отмечает в качестве положительного момента тот факт, что пирс не пострадал в результате вражеских нападений.