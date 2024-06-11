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Ближний Восток

После освобождения заложников ООН приостанавливает использование плавучего пирса

время публикации: 11 июня 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 11:18
После освобождения заложников ООН приостанавливает использование плавучего пирса
U.S. Central Command via AP

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Всемирная продовольственная программа приостановила доставку помощи в Газу по возведенному США плавучему пирсу.

"Наши коллеги из ВПП сообщили нам, что временно прекращают использование пирса, из-за необходимости провести проверку безопасности, чтобы не подвергать риску персонал – как наш, так и наших партнеров", – сказал он.

Напомним: в ходе операции спасения израильских заложников вертолеты приземлились в непосредственной близости от пирса. Это дало некоторым СМИ основания заявлять, что ЦАХАЛ использовал объект инфраструктуры. США опровергли подобные заявления.

"Мне кажется естественным, что после операции, повлекшей за собой такое количество жертв, наши гуманитарные коллеги возьмут паузу для оценки ситуацию. Надеюсь, что работа возобновится в кратчайший срок", – заявил представитель ООН.

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