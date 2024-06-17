С начала войны ЦАХАЛ ликвидировал 29 старших командиров "Хизбаллы"

С начала войны ливанская террористическая организация "Хизбалла" признала гибель 345 своих боевиков в результате действий Армии обороны Израиля.

Согласно данным института "Альма", специализирующегося на вопросах безопасности на северном фронте (север Израиля, Ливан, Сирия), 29 из них, включая ликвидированного сегодня, входили в командный состав боевых подразделений "Хизбаллы".

11 из них входили в командование географических подразделений, отвечавших за действия в том или ином регионе Южного Ливана, включая командира подразделения "Нацер" Хаджа Абу-Талеба.

10 ливкидированных входили в цепочку командования основной ударной силы "Хизбаллы" - спецназа "Радуан", включая фактического командира подразделения Уасема аль-Тауиля".

В обоих подразделениях большая часть ликвидированных относилась к старшему звену, на уровне, аналогичном уровню командиров бригад.

Также были ликвидированы по два высокопоставленных командира из воздушных и противовоздушных сил "Хизбаллы" и 4 специалиста в сферах исследований и разработок и производства вооружений.