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Ближний Восток

В иранском порту взорвалось хранилище метанола, есть жертвы

Иран
время публикации: 11 июня 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 16:25
В иранском порту взорвалось хранилище метанола, есть жертвы
Mohammad Rasoul Moradi/IRNA via AP

По меньшей мере три человека погибли и еще несколько пострадали при взрыве на химическом предприятии, расположенном в портовом городе Бендер-Дир на юге Ирана. Взорвалось хранилище метанола нефтехимической компании "Каве".

Как сообщают иранские спасательные службы, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при сварочных работах на пришвартованной в порту барже. Утверждается, что пожарные установили контроль над возгоранием, и новых жертв не предвидится.

Ближний Восток
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