В иранском порту взорвалось хранилище метанола, есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли и еще несколько пострадали при взрыве на химическом предприятии, расположенном в портовом городе Бендер-Дир на юге Ирана. Взорвалось хранилище метанола нефтехимической компании "Каве".

Как сообщают иранские спасательные службы, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при сварочных работах на пришвартованной в порту барже. Утверждается, что пожарные установили контроль над возгоранием, и новых жертв не предвидится.