Бои на ливано-сирийской границе, более десяти погибших

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в вооруженных силах новых властей Сирии, по меньшей мере восемь сирийских военнослужащих и два мирных жителя погибли в результате удара "Хизбаллы" по провинции Хомс. Сирийская армия ведет ракетно-артиллерийский огонь по ливанской территории.

В ночь на 17 марта стало известно, что власти Сирии обвиняют "Хизбаллу" в убийстве трех военнослужащих в провинции Хомс. Представители министерства обороны Сирии сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что боевики "Хизбаллы" перешли границу, похитили трех военнослужащих, доставили их в Ливан, где расстреляли. Этот инцидент на границе привел к эскалации напряженности.

Служба общей безопасности города Аль-Кусайр подтвердила гибель трех военнослужащих 103-й бригады сирийской армии. При этом в сообщении говорится, что военнослужащие "заблудились" и по ошибке зашли на территорию Ливана, где были убиты боевиками.

"Хизбалла" выпустила заявление, в котором отрицает свою причастность к происшествию на границе. "Хизбалла" не имеет никакого отношения к событиям, происходящим на территории Сирии", – говорится в заявлении.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), у членов ливанского клана произошел конфликт с членами "бригады" Али бин Аби Талиба, связанной с министерством обороны Сирии. Конфликт перерос в поножовщину, в ходе которой был убит ливанец. После этого ливанцы заманили членов сирийской "бригады" на свою территорию, где расправились с ними.