x
17 марта 2025
|
последняя новость: 10:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 марта 2025
|
17 марта 2025
|
последняя новость: 10:50
17 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Представитель МИД Ирана: "Письмо Трампа так же противоречиво, как его заявления"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 марта 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 10:52

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская республика тщательно изучит послание, направленное президентом США Дональдом Трампом, прежде чем даст на него ответ.

Он также сообщил, что не намерен разглашать содержание письма американского лидера, однако оно близко соответствует публичным заявлениям Трампа. Чиновник, которого цитирует агентство IRNA, добавил, что отправитель нередко противоречит сам себе.

"Изъявляя готовность к переговорам, стремление к диалогу, он ничего не делает для отмены санкций, возложенных на промышленные и торговые структуры. Искать общность интересов – основа дипломатии. В последние 10-15 лет складывается впечатление, что диалог не призван достичь согласия, а преследует чисто политические цели", – сказал Багаи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 марта 2025

Американский удар по Йемену: Трамп заявил, что перед хуситами "разверзнется ад"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 марта 2025

В Иране ждут советника президента ОАЭ, возможно, он доставит послание Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 марта 2025

Президент Ирана - Трампу: "Тегеран - не Киев, и не будет вести переговоры под давлением"