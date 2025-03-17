Представитель МИД Ирана: "Письмо Трампа так же противоречиво, как его заявления"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская республика тщательно изучит послание, направленное президентом США Дональдом Трампом, прежде чем даст на него ответ.

Он также сообщил, что не намерен разглашать содержание письма американского лидера, однако оно близко соответствует публичным заявлениям Трампа. Чиновник, которого цитирует агентство IRNA, добавил, что отправитель нередко противоречит сам себе.

"Изъявляя готовность к переговорам, стремление к диалогу, он ничего не делает для отмены санкций, возложенных на промышленные и торговые структуры. Искать общность интересов – основа дипломатии. В последние 10-15 лет складывается впечатление, что диалог не призван достичь согласия, а преследует чисто политические цели", – сказал Багаи.