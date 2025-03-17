Глава МИД Ирака: "Нам стало известно о намерении Израиля нанести удары по нашей территории"
время публикации: 17 марта 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 23:13
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что Багдад получил сообщение, "указывающее на намерение Израиля нанести удары по нескольким целям в Ираке".
Он отметил, что "главный приоритет иракской дипломатии – уберечь страну от угрозы войны".
Иранское агентство Irna, комментируя слова иракского дипломата отмечает, что в ноябре в израильских СМИ появились сообщения о том, что Израиль рассматривает восемь сценариев осуществления атак на территории Ирака против проиранских боевиков.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 марта 2025