Глава МИД Ирака: "Нам стало известно о намерении Израиля нанести удары по нашей территории"

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что Багдад получил сообщение, "указывающее на намерение Израиля нанести удары по нескольким целям в Ираке".

Он отметил, что "главный приоритет иракской дипломатии – уберечь страну от угрозы войны".

Иранское агентство Irna, комментируя слова иракского дипломата отмечает, что в ноябре в израильских СМИ появились сообщения о том, что Израиль рассматривает восемь сценариев осуществления атак на территории Ирака против проиранских боевиков.