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Ближний Восток

Глава МИД Ирака: "Нам стало известно о намерении Израиля нанести удары по нашей территории"

Иран
Ирак
время публикации: 17 марта 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 23:13
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что Багдад получил сообщение, "указывающее на намерение Израиля нанести удары по нескольким целям в Ираке".

Он отметил, что "главный приоритет иракской дипломатии – уберечь страну от угрозы войны".

Иранское агентство Irna, комментируя слова иракского дипломата отмечает, что в ноябре в израильских СМИ появились сообщения о том, что Израиль рассматривает восемь сценариев осуществления атак на территории Ирака против проиранских боевиков.

Ближний Восток
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