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Ближний Восток

Хуситы сообщили, что в результате авиаударов США выведен из строя "металлургический завод"

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 17 марта 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 20:38
Хуситы сообщили, что в результате авиаударов США выведен из строя "металлургический завод"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий движению "Ансар Аллах" (хуситы), передал, что ВВС США продолжают нанесение ударов по целям в провинции Ходейда.

Корреспондент телеканала передал, что одной из целей стал "металлургический завод" в поселке Ас-Салиф, кроме того повреждена фабрика по переработке хлопка в округе Забид.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что после нанесения не менее 17 ударов, истребители США продолжают находиться над Ходейдой.

15-17 марта в результате ударов армии США по объектам хуситов в Йемене были убиты не менее 53 человек, передает саудовский телеканал "Аль-Арабия". Среди убитых Абд ар-Раб Джафран – глава службы безопасности лидера хуситов Абд аль-Малика аль-Хути.

Ближний Восток
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