В Ираке при взрыве фугаса погибли три военнослужащих

Три иракских военнослужащих погибли в результате взрыва фугаса в районе города Туз-Хурмату на северо-востоке Ирака, в 175 километрах от Багдада.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, но службы безопасности отмечают, что в данном районе действуют боевики "Исламского государства".

О победе над ИГ власти Ирака заявили еще в 2017 году. Однако джихадисты сохраняют присутствие в труднодоступных районах, совершая нападения.