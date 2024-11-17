В Ираке при взрыве фугаса погибли три военнослужащих
время публикации: 17 ноября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 12:12
Три иракских военнослужащих погибли в результате взрыва фугаса в районе города Туз-Хурмату на северо-востоке Ирака, в 175 километрах от Багдада.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, но службы безопасности отмечают, что в данном районе действуют боевики "Исламского государства".
О победе над ИГ власти Ирака заявили еще в 2017 году. Однако джихадисты сохраняют присутствие в труднодоступных районах, совершая нападения.
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