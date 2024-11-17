МИД Ирана опроверг публикации о контактах с Илоном Маском

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения, что иранский представитель в ООН Амир Саид Ирвани встретился с предпринимателем Илоном Маском, близким к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Мы категорически отвергаем утверждения американских СМИ о встрече нашего представителя в ООН с Илоном Маском и выражаем недоумение в связи с большим резонансом, вызванным этой "новостью"", – заявил чиновник.

Согласно New York Times, встреча Маска с Ирвани прошла в секретном месте и длилась более часа. Ее итоги в публикации были оценены как позитивные. Также отмечается, что этот канал позволяет иранцам не вступать в контакт с американскими официальными лицами.