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Ближний Восток

МИД Ирана опроверг публикации о контактах с Илоном Маском

Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 ноября 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:42
МИД Ирана опроверг публикации о контактах с Илоном Маском
AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения, что иранский представитель в ООН Амир Саид Ирвани встретился с предпринимателем Илоном Маском, близким к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Мы категорически отвергаем утверждения американских СМИ о встрече нашего представителя в ООН с Илоном Маском и выражаем недоумение в связи с большим резонансом, вызванным этой "новостью"", – заявил чиновник.

Согласно New York Times, встреча Маска с Ирвани прошла в секретном месте и длилась более часа. Ее итоги в публикации были оценены как позитивные. Также отмечается, что этот канал позволяет иранцам не вступать в контакт с американскими официальными лицами.

Ближний Восток
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