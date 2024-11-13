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Мир

Дональд Трамп сообщил, что следующим госсекретарем станет сенатор Марко Рубио

время публикации: 13 ноября 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 22:31
Дональд Трамп сообщил, что следующим госсекретарем станет сенатор Марко Рубио
AP Photo/Evan Vucci

Избранный президент Дональд Трамп официально назвал сенатора от Флориды Марко Рубио своим кандидатом на пост государственного секретаря.

"Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам", – заявил Трамп.

Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из NATO и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Он также известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.

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