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Ближний Восток

Reuters: Хасан Насралла не пострадал при подрыве пейджеров

время публикации: 17 сентября 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 20:09
Reuters: Хасан Насралла не пострадал при подрыве пейджеров
AP Photo/Bilal Hussein

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в "Хизбалле" сообщило, что при взрыве пейджеров лидер шиитской террористической группировки Хасан Насралла не пострадал.

Ранее министр информации Ливана Зияд аль-Макари заявил, что власти Ливана классифицируют детонацию пейджеров как израильскую агрессию. "Глава правительства ознакомил министров первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасным посягательством на суверенитет Ливана и откровенным преступлением", – заявил аль-Макари.

"Хизбалла" также возложила ответственность на Израиль и угрожает местью.

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